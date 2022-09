Discoteca PLAY – Venerdì 16 settembre @MilanoBellaDaDio invita a “The Party”

MilanoBellaDaDio è una pagina Instagram nata nel 2019 ma è balzata agli onori della cronaca per aver diffuso i video delle violenze di Capodanno in piazza Duomo che racconta attraverso gli occhi dei suoi più di centomila followers ciò che accade nella città di Milano e nei suoi dintorni a 360°.Una vera e propria forma di citizen journalism in cui sono gli occhi degli stessi follower del profilo che veicolano spontaneamente contenuti e notizie che portano alla luce eventi di cronaca e problematiche sociali legate alla sicurezza. I cittadini milanesi diventano così diretti protagonisti e inviano le loro testimonianze foto e video che vengono pubblicate sulla pagina, materiale che spesso viene ripreso e riproposto da televisioni, radio e testate giornalistiche di caratura nazionale.Il progetto nasce dall’intento di contribuire alla conservazione e alla valorizzazione delle bellezze di Milano e soprattutto per renderla più sicura.“Un interesse nato da una tenace forza di volontà e un profondo senso del dovere verso la community”, afferma la scrittrice e giornalista Giovanna Ferrante, a cui è stato conferito il prestigioso riconoscimento “Ambrogino d’Oro” con cui @MilanoBellaDaDio collabora.Grande sostenitore e collaboratore della community è Simone Lunghi, Canoista ma anche eco-paladino conosciuto come tecnico di nuoto, docente regionale della Lombardia, soprannominato “L’Angelo dei Navigli” per il suo impegno nella pulizia degli storici canali milanesi, anch’egli premiato con l’autorevole “Ambrogino d’Oro”.Venerdì 16 settembre, per festeggiare il successo della pagina e i suoi fedelissimi seguaci (the guys of @MilanoBellaDaDio) avrà luogo “THE PARTY”, il primo di una serie di eventi, organizzati in collaborazione con Globo Communication, che sarà ospitato dalla maestosa discoteca “PLAY”, in Viale Monte Grappa 14 a Milano.Parte del ricavato di tutti gli eventi organizzati da @MilanoBellaDaDio andrà devoluto in beneficenza all’associazione “Gli Angeli dei Navigli” di Simone Lunghi e alla Fondazione Renata Quattropani di Giovanna Ferrante.

DETTAGLI EVENTO

Venerdì 16 settembre 2022

Dalle h 23.00 alle h 05.00

PLAY CLUB

Viale Monte Grappa, 14, 20124 Milano