Aeroporti, CUB: 12 settembre sciopero 24 or, manifestazione anche a Malpensa

Uno sciopero di 24 ore di tutto il personale aeroportuale è stato indetto dalla Cub Trasporti, a livello nazionale, per lunedì 12 ottobre. In Lombardia è annunciata una manifestazione dei lavoratori del trasporto aereo alla Cargo City-Airport di Malpensa – Terminal 2, dalle ore 10. Il sindacato chiede il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. “Aumentano i prezzi mentre le buste paga sono ferme al 2017, il calcolo dei notturni, dei festivi, degli straordinari viene fatto in base alle paghe del 2010, i carichi di lavoro aumentano mentre le assunzioni vengono fatte unicamente con contratti da precari”, si legge in una nota. “Siamo tornati dopo il complicato periodo pandemico alla ripresa a pieno ritmo delle attività aeroportuali e di handling (passeggeri e Cargo) con difficoltà quotidiane nella gestione del lavoro, turni sempre più esasperati e attività accessorie a quelle tradizionali sempre più complesse”.

