Sabato 10 settembre – La tutela degli anziani, fragili, diversamente abili. Incontro con i Seniores di Forza Italia e l’On. Cristina Rossello

Forza Italia presenta la proposta di legge per l’Autorità garante dei diritti delle persone anziane, fragili e diversamente abili

In vista delle imminenti elezioni politiche, Forza Italia presenta le sue proposte in materia di pensioni, assistenza e sicurezza per una piena tutela delle persone anziani, fragili e diversamente abili. Tra queste spicca la proposta di legge (elaborata dall’On. Cristina Rossello con il fondamentale contributo del Sen. Enrico Pianetta) atta a istituire la figura dell’Autorità garante dei diritti delle persone anziane.

L’evento si terrà sabato 10 settembre alle ore 17 presso il Circolo degli Amici (via Giambellino 60, Milano).

Tra i relatori interverranno l’On. Cristina Rossello (Commissario cittadino di Fi, candidata alla Camera nel collegio uninominale di Milano – Bande Nere), il Sen. Enrico Pianetta (Coordinatore nazionale Seniores di Forza Italia), Piero Andreuccetti (Coordinatore Seniores Fi Milano), Fabrizio De Pasquale (direttore Milano Post, già capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Milano).