L’arredo urbano a Milano: alberi secchi in città, una grave situazione

Mai come quest’anno, colpito da una terribile siccità che dura praticamente dall’autunno scorso e da una primavera e un’estate torride che, a quanto pare non si vedeva dal 1976, purtroppo abbiamo riscontrato una moltitudine di alberi, specie di piccole dimensioni, che hanno sofferto questa situazione, seccando, forse irrimediabilmente.

Forestami, il programma che prevede la piantumazione di migliaia di alberi in città, dov’è finito? Il Comune ha provveduto in alcuni luoghi all’innaffiamento con autobotti, ma naturalmente e purtroppo, non è giunto ovunque. Qui di seguito alcune immagini prese un po’ ovunque in città. Vedere questo spettacolo ad ogni modo, fa abbastanza male.

Referenze immagini: Roberto Arsuffi

