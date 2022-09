La proposta di Salvini di un Ministero dell’Innovazione a Milano riceve il plauso di Assolombarda e Confcommercio Milano e Fiera

Matteo Salvini intervenendo al Forum di Cernobbio, ha detto: “Parlando con alcuni, mi è arrivata una suggestione assolutamente interessante su cui lavorare: un ministero per l’intelligenza artificiale, l’innovazione e la digitalizzazione, che porti l’Italia nel futuro e raduni competenze oggi sparse. A Milano. Laddove ci sono i brevetti e le grandi sedi. A chi mi ha regalato questo spunto dico grazie, la politica ha bisogno di voi e vi ringrazio per quello che farete” La proposta è stata accolta con entusuasmo.

– Assolombarda e Confcommercio Milano, Monza e Brianza, Lodi esprimono, congiuntamente, il proprio sostegno alla proposta, formulata in questi giorni, di ospitare il Ministero dell’Innovazione nel capoluogo lombardo.

Milano, hub internazionale dell’innovazione e dell’impresa, costituisce, oggi, la sede ideale e naturale del dicastero: nel suo territorio, del resto, si concentra il motore economico del Paese, caratterizzato da un tessuto di imprese che, anche nei periodi di crisi, non ha mai rinunciato a perseguire lo sviluppo tecnologico e a stimolare la crescita.

Il Ministero, inoltre, grazie al suo trasferimento a Milano, si avvarrebbe anche del contributo delle Università e dei centri di ricerca pubblici e privati, che si sono ormai consolidati, a livello globale, come luoghi dell’eccellenza e della sperimentazione.

Allo stato attuale, dunque, non ci sono ragioni per non dare seguito alla proposta: è, però, necessario invitare tutte le parti coinvolte in questo grande progetto a un tavolo di coordinamento che accolga, coi fatti, la scelta di ospitare il Ministero dell’Innovazione.

Sì al Ministero Innovazione e spazi al Portello – “Milano è la culla dell’innovazione del nostro Paese, sperimentazione fa parte del suo DNA e per questo sarebbe la ‘sede naturale’ per ospitare il Ministero dell’Innovazione. L’idea e in linea alla nostra mission siamo assolutamente disponibili al dialogo e a offrire in poco tempo una ‘casa’ adeguata e all’altezza per ospitare il Ministero tra le strutture collocate tra il Portello e City-Life”. Lo dichiara il presidente di Fondazione Fiera Milano. “Da sempre la Lombardia e in particolare Milano sono la culla dell’innovazione del Paese. La capacità di sperimentare fa parte del DNA della città ed è condivisa da chiunque la viva. – spiega Pazzali – Pur nel solco della sua tradizione, Milano ha saputo creare negli anni un ecosistema in continua espansione, in grado di offrire a giovani e imprenditori i migliori spazi e importanti risorse al servizio dello sviluppo tecnologico-digitale e alla crescita. Qui si trova una parte significativa delle imprese innovative italiane, delle realtà internazionali e dei campioni nazionali che ogni giorno contribuiscono a disegnare il futuro, nonché dei centri di ricerca e delle Università d’eccellenza che offrono una formazione sempre più all’avanguardia. Non a caso la nostra città è candidata a ospitare la terza sede del Tribunale Europeo dei Brevetti e per tutte queste ragioni sarebbe un’ opportunità non solo per Milano, ma per il Ministero stesso avere sede nel centro nevralgico del paese per l’innovazione”.