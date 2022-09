Immondizia e degrado del quartiere Zara: Amsa Milano ed Esselunga dove siete?

Beppe Sala,

Sono una cittadina milanese che cammina molto per le strade della città, in particolare del mio quartiere (Viale Zara) e quotidianamente e costantemente noto una situazione di sporcizia degradante sui marciapiedi, le strade, il parterre di viale Zara e i binari.

Ho recentemente segnalato la situazione indecente ad un responsabile dell’AMSA che mi ha comunicato i due giorni di pulizia di Viale Zara (lunedì e giovedì, ma in estate solo giovedì) ma mi pare che per il parterre non sia prevista una pulizia periodica e costante perché “lì non ci cammina nessuno, e tantomeno sui binari del tram”. Questo fa capire come AMSA non si sia adeguata alla situazione sociale e reale evidentissima ormai da tanti anni. AMSA non sa che TANTE PERSONE frequentano il parterre di Viale Zara – per godere dell’ombra, per far passeggiare i cani (ma sono probabilmente i meno colpevoli) e per CONSUMARE CIBI e BEVANDE per lo più comprati all’Esselunga di Viale Zara. Le confezioni di cartone o plastica dei cibi e le bottiglie di plastica o vetro sono al 90% BUTTATE per TERRA, sul PARTERRE, sono trasportate dal vento e si bloccano anche tra i BINARI. E quando vengono rimosse se AMSA pensa che sul parterre e i binari la gente non va? Aggiungo che CESTINI per i RIFIUTI sono praticamente INESISTENTI.

Anche l’Esselunga è indirettamente responsabile, perché chi consuma per la strada compra quasi tutto lì (quindi ESSELUNGA ne trae VANTAGGIO ECONOMICO e non fa nulla per compensare il conseguente DANNO dei rifiuti). ESSELUNGA quando c’era il sig. Caprotti (pace all’anima sua!) era considerata un valore quasi morale/sociale per Milano. Ma adesso? E’ ipocrita fare le sponsorizzazioni, si deve intervenire direttamente nel sociale.

Quello che manca:

– SOPRALLUOGHI fatti dai responsabili dell’AMSA. Andare per le strade a vedere cosa succede, non basta stare in ufficio a fare la tabella dei turni.

– Riprogrammazione delle pulizie di marciapiedi/strade/PARTERRE AIUOLE e BINARI

– PROFESSIONALITA’ nell’effettuare la pulizia. La macchina non porta via il 100% ci vuole che un essere umano coi guanti stia dietro la macchina e asporti a MANO quello che la macchina non ha fatto

– CONTROLLI periodici. E’ così che lavora un manager.

– NUOVI e NUMEROSI CESTINI RIFIUTI

– Accordo con ESSELUNGA per una collaborazione fattiva ed efficace alla rimozione del packaging dei prodotti comprati al negozio e abbandonati nelle vicinanze.

Le foto che allego sono state scattate domenica 28/8/2022 nel giro di 5 minuti verso le ore 12:30 e a pochi gg dall’intervento AMSA sul parterre in conseguenza della mia telefonata, quindi in un momento particolarmente felice.

E’ ovvio che la gente non dovrebbe buttare i rifiuti per terra ma vogliamo fingere che facciamo a tutti un corso di educazione civica? E comunque dove sono i CESTINI RIFIUTI?

A chi intende affrontare il problema dicendo che “sono gli extracomunitari” dico che 1) non sono solo loro, 2) il problema dei RIFIUTI ESISTE e va affrontato con chi di dovere, 3) il problema degli extracomunitari va affrontato in altra sede.

(Testimonianza di Carla V. del quartiere «Zara-Istria» dal sito vicinimiei.it)