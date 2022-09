Piazzale Gobetti – Prostituzione e dormitorio pubblico in area gioco – Richiesta intervento urgente !!!

Ancora una volta il consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati (FI) si trova a dover denunciare a Palazzo Marino il crescente degrado che sta invadendo il suo quartiere.

“Per quanto di competenza segnalo nuovamente la presenza di fenomeni di prostituzione e homeless che coinvolgono piazza Gobetti e le zone limitrofe

Come vedrete dalle foto sopra lo scivolo dei giardinetti di P.le Gobetti (foto allegata) sono soliti bivaccare e stazionare individui che impediscono la fruizione dello stesso da parte dei bambini con il conseguente problema igienico che ne deriva, in quanto i soggetti espleterebbero i propri bisogni all’interno dell’area gioco e all’interno delle strutture presenti, mentre fenomeni di prostituzione ed atti osceni in luogo pubblico verrebbero perpetrati nelle vie limitrofe (Carpi – Monte Nevoso – Abano, ecc….)

La situazione è intollerabile (considerando la presenza ogni notte di circa 250 – 300 posti disponibili all’interno delle strutture del Comune di Milano), chiedo quindi che vengano presi urgentemente provvedimenti coinvolgendo Amsa (per la pulizia), i Servizi Sociali e l’Assessorato alla Sicurezza (per l’accompagnamento di queste persone all’interno delle strutture messe a disposizione dall’amministrazione ed un controllo più puntuale dell’area in questione) e la Polizia Locale in collaborazione con le altre forze di Pubblica Sicurezza al fine di stroncare il fenomeno della prostituzione e dei conseguenti atti osceni e di tutto ciò che vi gira attorno.”

Marco Cagnolati (FI)

Consigliere Municipio 3