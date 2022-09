OnDance: il programma della festa della danza ideata da Roberto Bolle

Quinta edizione per OnDance, la grande festa della danza che dal 2018 Roberto Bolle dona alla città di Milano con masterclass, incontri e spettacoli dal vivo. Il programma di OnDance – Accendiamo la Danza 2022 si svolge fino a lunedì 5 settembre con una serie di appuntamenti tutti gratuiti per appassionati di danza e neofiti. Il programma di OnDance 2022 prevede quattro giorni fitti di eventi. Tantissime le open class previste ogni giorno dall’alba al tramonto presso i cortili del Castello Sforzesco con gli insegnanti di OnDance: si va dalla danza classica al flamenco, dai balli caraibici all’hip-hop, dalle danze orientali a quelle irlandesi, dal tip tap alla break dance, fino allo yoga. Tutte le open class sono gratuite, ma a numero chiuso: il programma completo e le disponibilità residue si possono consultare sul sito di OnDance.

Ma OnDance è anche un evento unico fatto di spettacoli dal vivo, incontri e serate danzanti aperte al pubblico: fulcro degli eventi in programma è sempre il Castello Sforzesco, dove si svolgono le serate Tango al Castello (venerdì 2 settembre) e Swing al Castello (sabato 3 settembre), due appuntamenti da non perdere in cui il Cortile delle Armi si trasforma in una grande dance hall accessibile a tutti: occhio però, la capienza è di 500 persone al massimo e non è prevista la prenotazione, per cui la formula è che chi prima arriva meglio danza. Le due notti danzanti sono precedute rispettivamente dall’incontro La danza come cura, con esperti di danza-terapia, dance ability e dance well (venerdì 2 settembre) e dal dialogo tra Roberto Bolle e Luciana Savignano (sabato 3 settembre). Altro evento imperdibile è il Ballo in Bianco in piazza Duomo (domenica 4 settembre), una maxi classe alla sbarra con scuole di danza da tutta Italia e un maître d’eccezione: Roberto Bolle.

Il programma di OnDance 2022 si conclude con il tradizionale Final Show con Roberto Bolle e tutti i protagonisti della kermesse (lunedì 5 settembre): presso il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, uno spettacolo inedito fatto di grandi performance e grandissimi interpreti pronti a travolgere il pubblico con passi a due di danza classica e contemporanea, ma non solo: protagonisti dell’evento anche importanti artisti dal mondo del tango, del latino americano e dell’hip hop. (Mentelocale)