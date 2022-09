Piazzale Maciachini, arrestato 49enne rapinatore seriale di banche e farmacie

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno arrestato martedì scorso un 49enne accusato di essere un rapinatore seriale di farmacie e banche. Armato di forbici, il 49enne ha tentato di rapinare una farmacia in via Farini ma è fuggito in seguito alla reazione del titolare che ha allertato le forze dell’ordine. Poco dopo l’uomo è stato rintracciato e bloccato in piazzale Maciachini dove, dopo aver rapinato un’altra farmacia, ha tentato la fuga in metropolitana. I poliziotti hanno restituito il denaro rapinato al farmacista, 330 euro, e hanno poi sequestrato degli abiti che si ritiene siano stati utilizzati dal 49enne per altre cinque rapine in farmacie e banche, sempre sotto la minaccia di forbici o taglierino. L’arrestato è risultato destinatario già di un provvedimento di cattura per cumulo di pene.

