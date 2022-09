La Lombardia tra le protagoniste delle le nomination italiane della sesta edizione dei REMARKABLE VENUE AWARDS

DUOMO DI MILANO, BIBLIOTECA AMBROSIANA, VILLA NECCHI CAMPIGLIO

per la SESTA EDIZIONE DEI REMARKABLE VENUE AWARDS Il premio annuale che celebra i migliori musei e attrazioni di Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Spagna e, per la prima volta, Germania, Portogallo e Emirati Arabi Uniti,

LA LOMBARDIA TRA I PROTAGONISTI – RESTA APERTA LA POSSIBILITÀ DI CANDIDARSI PER LE CATEGORIE MOST INNOVATIVE e MIGLIOR GEMMA NASCOSTA

è possibile inviare la propria candidatura fino all’8 settembre al link https://www.tiqets.com/venues/remarkable-venue-awards/judges/#apply-for-award-2

Il premio è organizzato e assegnato da TIQETS piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni che ha di recente ricevuto un finanziamento da 60 milioni di dollari da Airbnb

I vincitori regionali si sfideranno in un “best of the best” mondiale, i cui vincitori saranno annunciati il 2 novembre nel corso del TIS – TOURISM INNOVATION SUMMIT, il vertice globale dell’innovazione e della tecnologia per il settore dei viaggi e del turismo

È possibile assistere alla cerimonia, sia di persona che in diretta streaming, registrandosi gratuitamente al link: https://www.tiqets.com/venues/remarkable-venue-awards/judges/#event-information

Duomo Di Milano, Biblioteca Ambrosiana e Villa Necchi Campiglio.

Ma anche Collezione Peggy Guggenheim, Catacombe Di San Gennaro, Cappelle Medicee, Parco Giardino Sigurtà, Catacombe Di San Gennaro, Castel Sant’Angelo, Galleria Borghese, Galleria dell’Accademia, Biblioteca Ambrosiana, Villa Necchi Campiglio, Palazzo Colonna, Villa Gregoriana, Parco Cavour, Italia In Miniatura, Museo e Cripta Dei Frati Cappuccini, Galleria Borbonica, Castel Sant’Angelo, Interpreti Veneziani – Chiesa Di San Vidal.

La Lombardia è tra le protagoniste delle nomination italiane, divise in sette categorie, della sesta edizione dei REMARKABLE VENUE AWARDS il premio che ogni anno viene organizzato e assegnato da TIQETS per celebrare i musei e le attrazioni di Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Spagna e, per la prima volta, Germania, Portogallo e Emirati Arabi Uniti che hanno fornito ai visitatori le migliori esperienze. Tra i candidati internazionali figurano anche attrazioni conosciute in tutto il mondo come il MoMA, la Torre di Londra, il Burj Khalifa, la Sagrada Familia, il Keukenhof, l’Oceanário de Lisboa, l’Arco di Trionfo e il Castello di Neuschwanstein. Dopo il grande successo degli scorsi anni, per questa edizione sono quasi 200 i candidati che competono per aggiudicarsi il titolo in una delle categorie ormai “classiche”, premiate fin dalla prima edizione del riconoscimento: MOST REMARKABLE VENUE, BEST MUSEUM, BEST ATTRACTION, BEST LANDMARKS e BEST ONSITE EXPERIENCE.

La selezione dei candidati in queste 5 categorie si è basata su oltre 1,1 milioni di recensioni lasciate dagli utenti sulla piattaforma Tiqets.com.

Queste le attrazioni italiane in nomination divise per categoria:

MOST REMARKABLE VENUE

Duomo di Milano (Milano), Castel Sant’Angelo (Roma), Galleria Borghese (Roma), Galleria dell’Accademia (Firenze)

BEST MUSEUM

Biblioteca Ambrosiana (Milano), Villa Necchi Campiglio (Milano), Palazzo Colonna (Roma), Collezione Peggy Guggenheim (Venezia)

BEST ATTRACTION

Villa Gregoriana (Roma), Parco Giardino Sigurtà (Valeggio sul Mincio – VR), Parco Cavour (Valeggio sul Mincio – VR),

Italia in Miniatura (Rimini)

BEST LANDMARK

Museo e Cripta dei Frati Cappuccini (Roma), Galleria Borbonica – Ingresso Vico Grottone (Napoli), Castel Sant’Angelo (Roma), Cappelle Medicee (Firenze)

BEST ONSITE EXPERIENCE

Interpreti Veneziani – Chiesa di San Vidal (Venezia), Museo e Cripta dei Frati Cappuccini (Roma), Villa Necchi Campiglio (Milano), Catacombe di San Gennaro (Napoli)

A queste si affiancano le più nuove MOST INNOVATIVE e MIGLIOR GEMMA NASCOSTA, a cui è possibile continuare a candidarsi fino all’8 settembre al link: https://www.tiqets.com/venues/remarkable-venue-awards/judges/#apply-for-award-2

Sono invitate a candidarsi tutte le attrazioni italiane che rispondono ai seguenti requisiti:

MOST INNOVATIVE – riconoscimento dedicato a musei e attrazioni che continuano a spingere avanti il settore attraverso strategie di marketing creative, nuove tecnologie, iniziative di sostenibilità e altri mezzi.

LA MIGLIORE GEMMA NASCOSTA – riconoscimento per attrazioni uniche o di nicchia, fuori dai sentieri più battuti ma in grado di offrire esperienze incredibili ed extra-ordinarie ai propri visitatori. Qualsiasi luogo che offra un’esperienza eccezionale e unica al suo pubblico è incoraggiato a candidarsi.

I vincitori delle categorie “Most Innovative” e “Miglior Gemma Nascosta” saranno selezionati da una giuria di esperti culturali e esperti regionali per ciascuno dei sei paesi coinvolti, composta da professionisti del settore dei viaggi, organizzazioni educative, DMO, giornalisti del mondo travel, influencer e altro ancora come Douglas Quinby, CEO di Arival, Javier Zori, Direttore Web di Viajes National Geographic, Jim Richardson, fondatore di MuseumNext, e Anouk van Eekelen, responsabile dello sviluppo della destinazione del Consiglio olandese per il turismo e le convenzioni. Fanno parte della giuria italiana Barbara Antonucci, Coordinatrice del corso di specializzazione post laurea Linguaggi del Turismo e Comunicazione Interculturale dell’Universita degli Studi di Roma Tre; Manuela Ronchi Chief Executive Officer e Founder di Action Agency e Founder e Direttore Commerciale di Dr. Podcast, Josep Ejarque FTourism & Marketing.

“I candidati ai Remarkable Venue Awards di quest’anno rappresentano il meglio che il settore dei musei e delle attrazioni ha da offrire: hanno ricevuto recensioni entusiastiche da oltre un milione di utenti Tiqets in tutto il mondo – afferma Laurens Leurink, CEO di Tiqets – Siamo orgogliosi di lavorare con luoghi, attrazioni ed experience fantastici questi e siamo entusiasti di celebrarli tutti attraverso i Remarkable Venue Awards 2022″.

L’elenco completo dei quasi 200 candidati e una descrizione più ampia dei criteri per qualificarsi per ciascuna categoria sono disponibili qui: https://www.tiqets.com/venues/remarkable-venue-awards/nominees-winners-2022/

Mentre i vincitori regionali saranno annunciati alla fine di settembre, i vincitori globali dei Remarkable Venue Awards 2022 saranno annunciati il 2 novembre durante la cerimonia di premiazione annuale ospitata al Tourism Innovation Summit (TIS), il vertice globale dell’innovazione e della tecnologia per il settore dei viaggi e del turismo che si terrà a Siviglia dal 2 al 4 novembre.

Partecipare alla cerimonia di premiazione gratuita tramite registrazione

Tiqets invita tutti gli operatori del settore dei viaggi a registrarsi alla cerimonia di premiazione gratuita dei Remarkable Venue Awards, che si terrà durante il Tourism Innovation Summit a Siviglia il 2 novembre, alle ore 19.00 CET. L’evento sarà anche trasmesso in streaming in tutto il mondo in modo che chiunque possa partecipare virtualmente. Coloro che parteciperanno ai Remarkable Venue Awards 2022 di persona, riceveranno anche un pass gratuito per assistere a tutti gli appuntamenti del Tourism Innovation Summit 2022, del valore di oltre 700€.Chi non avrà modo di partecipare fisicamente all’appuntamento, invece, potrà seguire la premiazione in diretta virtualmente.

Per registrarsi e partecipare all’evento di persona o online, tutte le indicazioni sono disponibili al link: https://www.tiqets.com/venues/remarkable-venue-awards/judges/#event-information

A proposito dei Tiqets Remarkable Venue Awards

I Tiqets Remarkable Venue Awards sono stati istituiti nel 2017 per riconoscere e celebrare le migliori attrazioni e musei nelle città più visitate del mondo. I primi Tiqets Remarkable Venue Awards sono stati ospitati a Parigi nel 2017. I premi 2022 premiano i vincitori in sette categorie di premi e sei mercati: Regno Unito e Irlanda, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Stati Uniti. Tra i precedenti vincitori del premio la Sagrada Familia, il Musée d’Orsay, il Museo Van Gogh i Musei Vaticani e le Catacombe di San Gennaro.

A proposito di Tiqets

La missione di Tiqets è rendere la cultura più accessibile rendendo più facile per più persone scoprire più modi per fare cultura. Dall’inizio del 2014, l’azienda ha collegato milioni di persone a musei e attrazioni con biglietti istantanei, last minute e mobili. Tiqets lavora sia con le gemme nascoste che con i migliori musei e attrazioni di tutto il mondo. La società ha sede ad Amsterdam e ora impiega oltre 200 persone in tutto il mondo, tra cui Amsterdam (HQ), Seattle, Las Vegas, Orlando, Filadelfia, Londra, Copenaghen, Parigi, Barcellona, Roma, Vienna, Bangkok, Tokyo e Osaka. Maggiori informazioni possono essere trovate su Tiqets.com.

A proposito del Tourism Innovation Summit

Il Tourism Innovation Summit (TIS) 2022, che si terrà dal 2 al 4 novembre a Siviglia, è il vertice globale dell’innovazione e della tecnologia per il settore dei viaggi e del turismo. TIS2022 riunirà i decisori del settore turistico per discutere e tracciare le linee guida per la riattivazione del settore. La riattivazione, il recupero della fiducia dei viaggiatori, il turismo inclusivo, la sostenibilità e la digitalizzazione stanno diventando fattori chiave per una nuova era del viaggio.

