Area B: coi nuovi divieti chi può circolare da ottobre a Milano

LE REGOLE ATTUALI

L’ultimo aggiornamento delle limitazioni alla circolazione nell’Area B del Comune di Milano per i mezzi adibiti al trasporto di persone ha imposto il divieto di accesso ai veicoli a benzina con omologazione Euro 1. Questo si aggiunge a quelli già in vigore a partire dal 2019 che impediscono la circolazione dei mezzi a benzina Euro 0 e dei diesel fino a Euro 3, oltre che di quelli a doppia alimentazione gasolio-Gpl e gasolio-metano fino a Euro 3, nonché di ciclomotori e motocicli a due tempi e a gasolio fino a Euro 1. I veicoli che non rispettano i requisiti per l’accesso all’Area B possono beneficiare di una deroga d’ufficio che consiste in un bonus di 50 giorni, anche non consecutivi, in cui è loro consentito circolare, da fruire in un periodo di tempo delimitato. Per i mezzi il cui divieto è scattato nel 2019 e nel 2020, questo bonus è già esaurito. Per quelli fermati dal 1° gennaio 2021, la deroga è fruibile tra la data del primo accesso e il 30 settembre 2023, mentre per quelli coinvolti in limitazioni successive il periodo sarà tra il 1° ottobre, giorno di entrata in vigore, e il 30 settembre dell’anno successivo. (Gazzetta Motori)