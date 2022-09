Massimo Forte “A un anno da incendio Torre dei Moro si approvi protocollo per aiutare cittadini”

“A un anno dal pauroso incendio che avvolse la Torre dei Moro e distrusse le case di decine di persone e famiglie, mi chiedo se a Palazzo Marino qualcuno abbia la volontà di discutere una proposta di delibera che prova a formalizzare un protocollo da seguire in queste vicende in modo da aiutare tempestivamente i cittadini che ne sono vittime”. Lo dichiara in una nota il capogruppo a Palazzo Marino di Milano popolare, Matteo Forte.

“Subito dopo le amministrative – spiega Forte – ho depositato una proposta di delibera che prevede, per casi come quelli che hanno riguardato gli inquilini di via Antonini, l’individuazione di un intermediario filantropico cui far convergere donazioni pubbliche e private. Questo per evitare, come successo, di stanziare risorse comunali che poi non possono essere impiegate, perché con parametri quali l’Isee si finisce per considerare quei cittadini che hanno perso tutto come non meritevoli di aiuto. Inoltre, sempre per quegli stessi casi, la delibera propone anche una deroga per l’assegnazione di case in edilizia convenzionata. Il testo, depositato in autunno, non ha ancora avuto i pareri tecnici necessari per poter iniziare la discussione”.

“Abbiamo ottenuto così in un anno il duplice effetto di non aiutare concretamente gli inquilini di via Antonini e di non voler imparare la loro lezione per il futuro” conclude Forte.