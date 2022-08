10 Settembre a Milano un tram storico per far scoprire ai bambini arte, cultura e design della città

Sabato 10 settembre 2022 si terrà a Milano un evento itinerante dedicato ai bambini (partenza alle ore 10:00 da Piazza Castello), che permetterà loro di scoprire la città attraverso la sua arte, la sua cultura e il suo design.

L’iniziativa è un progetto che nasce in occasione della pubblicazione dell’Activity Book per bambini, “Racconti Straordinari di Città per Sognatori e Sognatrici“, a cura di iAC – innovActionCult e del Gruppo Pleiadi.

iAC è, infatti, un’associazione con sede a Milano, che propone attività culturali per bambini e bambine, grazie a sinergie e partnership stipulate con musei, fondazioni e realtà culturali. I progetti dell’associazione attualmente attivi sono: TramCity Kids e Museum Kids.

L’Activity Book

Il libro “Racconti Straordinari di Città per Sognatori e Sognatrici”– spiega Maria Giulia Voltini, Presidente iAC – “evoca artiste, personaggi e designer celebri legati alla città di Milano attraverso monumenti, musei ed opere.” “All’interno dell’Activity Book – continua – sono illustrati degli ostacoli che consentono ai bambini di immedesimarsi in alcune problematiche che riguardano il mondo dell’infanzia e non solo, sperimentando i temi dell’accessibilità e delle fragilità. Gae Aulenti, Leonardo Da Vinci, Achille Castiglioni, Bruno Munari e Alda Merini, sono solo alcuni dei tanti protagonisti della narrazione, che ad ogni sosta del tram guidano i bambini in un viaggio nell’arte, nella cultura e nella scienza meneghina, mediante la metodologia della didattica laboratoriale.” – conclude Voltini.

L’Activity Book è realizzato sia in formato cartaceo che in versione digitale. È, infatti, possibile scaricare un kit sul sito raccontistraordinari.it.

“Il progetto – come evidenzia Chiara Deidda, Co-Founder iAC è finanziato dalla Fondazione Maurizio Fragiacomo per la città di Milano, nell’ambito della Call ‘Arte e Cultura 2022’. L’iniziativa prevede la stampa di 225 copie, gratuitamente distribuite a partire da ottobre 2022 a scuole primarie, biblioteche per ragazzi, musei ed enti culturali milanesi”.

raccontistraordinari.it

fondazionemauriziofragiacomo.it

innovactioncult.it

pleiadi.net