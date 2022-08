Casa: alloggi Erp a Forze dell’Ordine, risultato ottenuto dal centrodestra

“Esprimiamo soddisfazione per l’avvio della procedura che consentirà al Comune di Milano, in accordo con la Prefettura, di destinare alle Forze dell’Ordine 48 alloggi del patrimonio comunale di Edilizia Residenziale Pubblica”.

Così in una nota congiunta Marco Bestetti (Forza Italia) e Alessandro Verri (Lega), Consiglieri comunali a Palazzo Marino.

“Durante l’approvazione in Consiglio del Piano dei servizi abitativi del Comune di Milano – spiegano i Consiglieri – avevamo presentato un emendamento per garantire una percentuale di alloggi da riservare alle Forze dell’ordine per l’anno 2022, che nel testo proposto dalla Giunta era invece a zero. Riteniamo infatti che per favorire il mix sociale negli stabili popolari si debba garantire un numero di alloggi da destinare ai nuclei familiari appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’avvio di questa procedura di assegnazione é un bel risultato ottenuto da Forza Italia e Lega, confermando ancora una volta il nostro sostegno a chi indossa la divisa” concludono Bestetti e Verri.

