Donna rapinata dell’orologio in via Montenapoleone

Rapina in via Montenapoleone ieri sera a Milano. Una donna messicana di 47 anni è stata derubata del suo orologio Audemars Piguet, del valore di circa 20mila euro, poco prima della mezzanotte. Secondo quanto raccontato dalla 47enne agli agenti della Questura, la donna è stata avvicinata da due uomini che l’hanno strattonata per poi strapparle l’orologio. Non ha avuto bisogno di assistenza medica.

