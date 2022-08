Gli appuntamenti wellness gratuiti di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano da lunedì 29 agosto

GLI APPUNTAMENTI WELLNESS DI BAM – Biblioteca degli Alberi Milano Lezioni di fitness giornaliere gratuite nel Parco

Il ricco palinsesto culturale di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto di Fondazione Riccardo Catella, si arricchisce come ogni anno di una serie di appuntamenti giornalieri con il fitness confermando da lunedì 29 agosto fino a fine settembre sessioni giornaliere gratuite nel Parco, con l’obiettivo di promuovere la cultura del wellness, pilastro di BAM e terzo Obiettivo di Sviluppo Sostenibile dell’ONU “Good Health and Well-being”.

Oltre a disporre di un’area dedicata all’attività sportiva all’aria aperta nella foresta circolare dei Liquidambar styraciflua – sette attrezzi ginnici per il potenziamento muscolare, l’allenamento cardiovascolare, l’equilibrio e lo stretching – BAM propone infatti un programma che prevede quotidiani allenamenti dedicati a diverse discipline e a tutte le fasce di età, dallo yoga al running fino al senior fitness, passando per il bootcamp e il training. Si parte il lunedì, alle ore 19.00, con YOGA Monday, realizzato in collaborazione con Nike, Wellness Partner di BAM, per iniziare la settimana con una lezione di yoga con cui trovare l’equilibrio tra mente e corpo e canalizzare la giusta carica di energia, in compagnia di Giulia Peditto e Ivana Poludvorna.

Ogni martedì, alle ore 19.00, invece, è il turno di Training Tuesday: un allenamento completo ed equilibrato con esercizi funzionali e cardio, con i Nike trainer Ivana e Paolo. Il mercoledì, alle ore 8.00, è prevista la lezione di Yoga Open Air (a partire dal 7 settembre), in collaborazione con TryBe, per il benessere fisico e mentale. Per il giovedì, doppio appuntamento wellness con: al mattino, alle ore 10.30, una sessione di Senior Fitness (a partire dall’8 settembre), un allenamento funzionale dedicato agli over 65 che possono mantenersi in forma con esercizi a corpo libero o con piccoli attrezzi, e al pomeriggio, alle ore 19.00, il Running Thursday in compagnia delle Nike Coach Anita e Najla, dedicato agli appassionati di corsa.

Si conclude, venerdì, alle ore 18.30, con Bootcamp (a partire dal 9 settembre): un ciclo di allenamenti itineranti nel Parco ad alto impatto, che coinvolge intensamente tutta la muscolatura e il sistema cardiovascolare, per lasciare andare lo stress e mettersi alla prova a contatto con la natura. Tutti gli appuntamenti del palinsesto culturale di BAM sono gratuiti su registrazione. Per partecipare gratuitamente a tutte le attività fitness è necessario iscriversi su bam.milano.it. Gli allenamenti realizzati in collaborazione con Nike potranno essere prenotati anche tramite Nike Run Club, Nike Training Club e Nike app.

E per i BAMFriend – la Green Community di BAM che sostiene giorno dopo giorno con una membership la cura del parco – sempre la possibilità di riservare il proprio posto: uno dei benefit a loro riservati in tutti gli eventi del palinsesto culturale del parco. Tutto il programma culturale di BAM è reso possibile grazia al sostegno dei Park Ambassador Volvo Car Italia e Assiteca.