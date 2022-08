Arrestato 52enne rapinatore seriale di farmacie. Sei colpi in un anno

– I carabinieri della stazione di Milano Greco hanno arrestato ieri un 52enne destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Milano poiché ritenuto responsabile di sei rapine in un anno ai danni di farmacie. I colpi sono stati messi a segno tra maggio 2021 e maggio 2022. Le indagini condotte dalla Procura di Milano, coordinate dal sostituto procuratore Rosario Ferracane, grazie anche alle videocamere di sorveglianza e alle testimonianze di testimoni e vittime hanno permesso di identificare l’uomo, un cameriere milanese con precedenti specifici per il reato di rapina aggravata. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati inoltre vari capi di abbigliamento simili a quelli utilizzati durante le rapine. Il 52enne, nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ha messo a segno i colpi servendosi di armi da taglio o pistole giocattolo con cui minacciava le vittime. Le sei rapine sono avvenute all’interno di farmacie nei quartieri Niguarda e Bicocca, per un bottino complessivo di circa 1.700 euro.

