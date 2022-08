Grave incidenti sul lavoro, operaio di 52 anni morto a Buccinasco

Un operaio di 52 anni è morto poco dopo le 5 di ieri in una ditta di logistica di Buccinasco, nel Milanese. Secondo quanto riportato dal personale sanitario, l’uomo sarebbe stato schiacciato da un macchinario, ma non è ancora chiaro se avesse avuto prima un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, e i carabinieri della compagnia di Corsico.

