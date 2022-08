Follia al Giambellino, violenza, sprangate, assalto auto

Scene di follia. Verrebbe quasi da dire ordinaria follia perché ogni settimana spuntano nuovi video. Stavolta si tratta di via Giambellino nelle notte fra mercoledì e giovedì 25 agosto: auto assaltate e tanta paura per i residenti.

Il tema sicurezza in città si impone anche in campagna elettorale. E c’è un video in cui si vedono quattro persone, apparentemente senza alcun motivo, fermare un’auto e assaltarla con spranghe. Si tratterebbe di due marocchini di 18 e 24 anni, un brasiliano di 25 anni e un italiano di 19: già identificati dalla polizia, ora dovranno rispondere delle loro azioni davanti alla legge. In mente ai milanesi tornano subito gli eventi del mese di giugno in via Bolla, dove una maxi-rissa fra residenti coinvolse centinaia di persone.

La cronaca “A un certo punto ecco arrivare nell’inquadratura un ragazzo con un marsupio, una maglietta bianca indosso, con in mano una lunga spranga, e in qualche modo riesce ad aprire la portiera. La donna cerca di mettersi ancora in mezzo ma viene allontanata dal giovane e da un altro uomo con una t-shirt blu e un cappellino. Entrambi provano a entrare nella macchina. Il quartiere viene improvvisamente squarciato da un rumore sordo, molto simile a uno sparo. Gli uomini si allontanano un momento, forse spaventati da quel fragore, ma poco dopo fanno per tornare. Il filmato termina con questa immagine. La persona che ha ripreso la scena con il telefonino ha fatto sapere che sono giunte sul luogo della rissa un paio di pattuglie della polizia e un’ambulanza, forse per prestare soccorso alla persona che era chiusa nella vettura presa a sprangate. (Il Giornale)

Bolognini (Lega) ha spiegato che ad agosto i vigili di quartiere sono stati mandati in ferie e il servizio è stato sospeso. Quindi, nonostante il fatto che in estate i reati aumentino, le forze dell’ordine sono meno del solito. “In questa zona è chiaro che manca quell’integrazione che il Comune dovrebbe garantire aumentando i presidi sociali”, ha infine aggiunto il leghista.