Piazza Duomo, ruba due volte in un giorno alla Rinascente: arrestato 26enne

Ieri in mattinata ha rubato un portafoglio McQueen dal valore di 240 euro e una cintura Valentino da 450 euro riuscendo a scappare poi, nel pomeriggio, ha tentato di portare via senza pagare una borsa Givenchy dal valore di 1240 euro. E’ accaduto ieri alla Rinascente di piazza del Duomo e il ladro è un cubano 26enne. L’uomo è stato fermato dagli addetti alla sicurezza del grande magazzino dopo che la placchetta antitaccheggio ha fatto scattare l’allarme. Il 26enne è stato arrestato dagli agenti della Questura per tentato furto aggravato e indagato per furto.

