Dairago, rubano cassette offerte in chiesa: due denunciati

Dopo aver raggiunto la chiesa di Dairago a bordo di un Fiat Punto hanno asportato tre cassette per le offerte che però non contenevano denaro. E’ accaduto ieri pomeriggio attorno alle 15 e a dare l’allarme è stato un volontario della parrocchia. Dopo aver visionato le immagini della videosorveglianza, i carabinieri della stazione di Busto Garolfo dopo sono riusciti a rintracciare i ladri: si tratta di due italiani di 45 e 33 anni. Le cassette non sono state ritrovate e i due sono stati denunciati. I militari cercano un terzo complice che non è ancora stato individuato.

