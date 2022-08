A Milano arriva l’IKEA Festival: dal 26.08 al 10.09 . Appuntamenti gratuiti per rinnovare la casa

Trasformare gli angoli di casa e rinnovare gli spazi, è questo il tema centrale dell’IKEA FESTIVAL, l’evento IKEA che a partire dal 26 agosto animerà gli store italiani del brand svedese con attività e seminari a tema design e creatività. Gli store di Carugate, Corsico e San Giuliano ospiteranno per tre weekend un denso calendario di attività, volte a raccontare come creare, con una piccola spesa, un ambiente bello e funzionale partendo dai prodotti iconici di IKEA, come il sistema componibile IVAR, la libreria BILLY e lo scaffale KALLAX. Con pochi ma essenziali consigli quali la scelta del colore, il layout, lo storage, l’illuminazione e l’utilizzo delle novità proposte dal brand, gli interior designer IKEA aiuteranno i clienti a sprigionare la propria creatività per dare nuova vita ai propri prodotti e spazi domestici.

IKEA FESTIVAL – APPUNTAMENTI IN STORE

Seminario IKEA Family “Arredare con gusto” – 26 agosto ore 18.00 – I soci IKEA Family potranno partecipare ad un appuntamento speciale in cui gli esperti IKEA condivideranno tips&ideas per arredare la propria libreria di casa in modo non convenzionale. BILLY sarà la protagonista del seminario, grazie al suo design essenziale che si adatta ad ogni tipo di arredamento e a molteplici utilizzi, non solo libri e decorazioni. Alla fine del seminario, i soci potranno partecipare ad una food experience al Ristorante, con una degustazione dedicata alle iconiche polpette svedesi. Iscrizione al seminario, fino a esaurimento posti, su IKEA.it/festival

Seminari sul sistema componibile IVAR – Ogni venerdì e sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – Gli esperti IKEA mostreranno ai presenti il sistema IVAR, evidenziando come si presti ad essere utilizzato per diverse attività e come, grazie alla sua versatilità, all’utilizzo sapiente degli accessori e ad alcune piccole modifiche, sia possibile adattarlo al proprio stile e ai propri spazi. Non è necessaria l’iscrizione

Seminari su come creare un ambiente creativo e funzionale – Ogni venerdì e sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – Gli esperti IKEA mostreranno ai partecipanti come è possibile ottimizzare e personalizzare gli spazi domestici con creatività, focalizzandosi su punti chiave essenziali quali la scelta degli accessori e del colore, il layout, lo storage e l’illuminazione. Seguendo i valori fondanti del design democratico, i consumatori potranno lasciarsi ispirare per trasformare la propria casa, risolvendo le problematiche di arredo con sistemi innovativi e accessibili. Non è necessaria l’iscrizione

Appuntamento con l’ispirazione – Ogni venerdì e sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – Per chi lo desidera sarà possibile partecipare, nell’area Ristorante, a uno “speed date” di 20 minuti con un esperto IKEA, con cui chiacchierare di nuove possibili soluzioni per sfruttare al meglio anche i piccoli angoli di casa con decorazioni, accessori e sistemi modulari. Iscrizione direttamente in negozio

Un nuovo look per mobili e accessori – Ogni venerdì e sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – Esperti IKEA mostreranno, attraverso delle dimostrazioni pratiche nei circular hub, come cambiare l’aspetto di alcuni prodotti iconici con semplici accorgimenti, dando loro una nuova veste e quindi una nuova vita in casa. Non è necessaria l’iscrizione

Infine, nei giorni dell’IKEA FESTIVAL, negli store sarà possibile usufruire di offerte speciali.