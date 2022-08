Via Aldini, derubano e picchiano 26enne per vendetta: arrestati tre egiziani

Nella serata di lunedì sono finiti agli arresti per rapina aggravata tre egiziani di 32, 27 e 22 anni dopo aver aggredito e derubato un ragazzo pakistano di 26 anni. Il giovane ha riferito agli agenti di essere stato avvicinato dai tre in via Aldini. Dopo avergli strappato il marsupio contenente soldi, power bank e chiavi di casa, lo hanno aggredito con con calci e pugni. La vittima dopo aver allertato le forze dell’ordine ha tentato di tenere sotto controllo gli aggressori che sono stati successivamente fermati dalla polizia. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo sarebbe stato aggredito per vendetta, poiché il 26enne durante un episodio pregresso era riuscito a sventare un tentativo di furto di uno dei tre. In precedenza, infatti, la vittima aveva chiamato le forze dell’ordine dopo aver visto l’aggressore cercare di rubare un monopattino elettrico all’interno di un condominio.

