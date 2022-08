Fontana al Meeting di Rimini : «Con i fondi del Pnrr in Lombardia tutti avranno Ie stesse possibilità

Con le risorse del Pnrr, «vogliamo che nella nostra regione chiunque possa avere le stesse possibilità. Al centro ci deve essere l’uomo, l’impegno di non lasciare indietro nessuno. Rilanciare persone e parte del territorio più in difficoltà». A dirlo, intervenendo al Meeting di Rimini, il presidente della Regione Attilio Fontana che ha poi spiegato che la Lombardia riceverà 10,5 miliardi. Di questi ne potranno essere gestiti come «attuatori», solo poco meno di 2 miliardi che si riferiranno sostanzialmente al comparto sanitario, una parte alla mobilità e all’edilizia sociale. «In questi progetti -ha assicurato Fontana -stiamo rispettando i tempi, siamo avanti rispetto ad altri e credo di poter dire che la Regione stia facendo in maniera corretta il proprio percorso». Aggiungendo che «questo è il momento in cui se c’è una classe dirigente capace, riuscirà a dare risposte concrete e positive al futuro di questo Paese, altrimenti è meglio che tutti si facciano da parte».

Un altro discorso, ha aggiunto Fontana, «è quello che si riferisce agli enti locali, per i quali esistono problemi oggettivi che derivano dal fatto che la pubblica amministrazione da anni non può più assumere, per cui molti degli enti locali, soggetti attuatori di tanti progetti, si trovano nella concreta impossibilità di avere capitale umano sufficiente per realizzare tutto fino in fondo ». Un problema già esposto al governo dalla Conferenza delle Regioni e per il quale è stato chiesto un maggior coinvolgimento».

Quindi, ha evidenziato Fontana, «è necessario ricordare, sulle risorse ordinarie che arrivano dall’Europa, che con orgoglio la Lombardia ha avuto i primi progetti approvati prima dell’estate e che da settembre potremo essere operativi». Fontana ha poi parlato di distribuzione dei fondi e della necessità che tra quelli ordinari e quelli del Pnrr «ci sia omogeneità per evitare sovrapposizioni». Si tratta «di uno dei motivi per i quali chiedevamo che nella programmazione degli interventi nazionali ci fosse una maggiore partecipazione regionale» (Il Giornale)