Proprietari in ferie, ladri al lavoro: tre case svaligiate a Milano, smurate anche le casseforti

Mentre i proprietari si godevano gli ultimi scampoli di ferie, nei loro appartamenti c’era chi invece era impegnato in un “duro lavoro”. Parliamo della giornata di domenica, quando la polizia ha scoperto tre diversi colpi messi a segno in diverse zone di Milano e sempre con proprietari fuori città.

Il primo furto è stato scoperto alle 9.30 in via Longarone, in zona Quarto Oggiaro. Un 30enne appena tornato dalle ferie, è rientrato nel suo appartamento – che si trova al primo piano – e ha trovato le stanze completamente a soqquadro per poi rendersi conto che era sparita la cassaforte, smurata e portata via dai ladri insieme ai 1.500 euro in contanti e i gioielli che c’erano all’interno.

Il secondo caso è quello accaduto nella centrale via Palestro, e scoperto mezz’ora dopo il primo. Anche lì i malviventi sono entrati passando dalla finestra al secondo piano e anche lì è stata sottratta una cassaforte piena di gioielli. Ad allertare la Polizia è stata la collaboratrice domestica della 72enne proprietaria, anche lei fuori Milano per le vacanze estive.

E, sempre domenica mattina verso mezzogiorno , in via del Cardellino è la casa di un 52enne è stato “visitata” da un topo d’appartamento che è riuscito ad arrivare fino al quarto piano attraverso il tubo del gas del condominio per poi scappare passando dalla stessa conduttura. Bottinottino identico: una cassaforte con dentro gioielli e monili in oro.