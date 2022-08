Ferrovie: Passante di Milano, molto probabile il cambio delle rotaie

Secondo quanto anticipato ieri da Il Giorno, sarà probabilmente messa in atto, infatti, la sostituzione delle rotaie con le vecchie che cederanno il posto ad altre nuove. Questa, secondo il quotidiano, dovrebbe essere l’ultima settimana di “passione” visto che da lunedì 29 agosto la tratta milanese dovrebbe essere finalmente riaperta dopo 40 giorni di stop, da quando cioè scattò l’allarme per l’usura anomala dalle ruote dei treni. La possibile svolta, cioè la decisione di RFI di procedere al cambio dei binari, non è ufficiale. E arriverebbe a seguito delle ulteriori prove tecniche che si sono rese necessarie dopo che la Procura ha dissequestrato i binari tra le stazioni di Dateo e Porta Vittoria invitando RFI e Trenord a darsi da fare per trovare quanto prima una soluzione per far ripartire il servizio. Secondo Il Giorno la decisione di RFI di sostituire i binari, se confermata, più che un riconoscimento di “colpa” sarebbe il modo più rapido per risolvere il problema andando peraltro ad anticipare di qualche mese il ricambio già previsto per il 2023.

