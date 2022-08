Via Ripamonti: minaccia agenti con cocci di vetro: fermato con il taser

Sono dovuti ricorre al taser gli agenti della Questura di Milano per bloccare e arrestare per resistenza un uomo di 37 anni che in via Ripamonti ha reagito a un controllo brandendo un coccio di vetro, minacciando i poliziotti. L’uomo è apparso molto esagitato ed è stato quindi utilizzato il taser. Una volta immobilizzato l’uomo è stato fatto intervenire il personale del 118, ma non c’è stato bisogno, secondo i medici, di ricovero in ospedale. Ed è stato arrestato quindi per resistenza a Pubblico ufficiale.

