Il 23 e 24 agosto con Morici e Sarnataro tornano le risate live all’Arena Milano Est e dal 25 il Comedy Festival

Stress da rientro? Ancora una volta l’antidoto è ridere all’Arena Milano

Est. Tocca a Claudio Morici e Mary Sarnataro. Vacanze finite, spensieratezza addio? Non sia mai. In attesa che, il 25 agosto, prenda il via il Comedy Festival –rassegna-concorso delle più belle commedie cinematografiche italiane dell’anno, proiettate sul megaschermo estivo del Teatro Cinema Martinitt- sul palco della più grande arena sotto le stelle di Milano si avvicendano due maghi rispettivamente della comicità e della stand up comedy. In allegato, foto e dettagli.