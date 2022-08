Accoltellata perchè non si adegua al matrimonio combinato. Dove sono le femministe di sinistra?

Dove sono le femministe del gruppo “Non una donna di meno”, sempre prontissime a stigmatizzare episodi sessisti, insulti sessisti, statue che rappresentano comportamenti sessisti, film o libri sessisti? E la ripetizione “sessisti” è voluta per delimitare un personalissimo orizzonte che le vede protagoniste nella difesa dei diritti femminili, imbrattando la statua di Montanelli, accusando gli alpini, mettendo al bando il film Via col vento, ma soprattutto strillando un’ipotetica violazione dei diritti del mondo femminile di evidente appartenenza alla sinistra.

Beh…l’accoltellamento di pochi giorni fa in piazza Repubblica riguarda un uomo eritreo ed una ventenne eritrea, vittima del tentato omicidio

Il perché suona crudele, incivile, animalesco e assurdo.

Ha gridato «Io ti ho comprata! Ho versato alla tua famiglia una somma di denaro anni fa, prima di raggiungere l’Europa!» per esigere la sottomissione della presunta futura sposa senza discussioni, con la protervia di una tradizione irrazionale e troglodita. Il no ripetuto e senza uno spiraglio è stato così tassativo da indurlo all’aggressione

No, i sentimenti non possono essere combinati e comprati. No, perché la libertà di scelta, di autodeterminazione sono diritti inviolabili e inattaccabili

La cronaca racconta che la violenza è avvenuta in centro città, in pieno giorno e per giunta in mezzo alla piazza, dal lato di via Vittorio Veneto, mercoledì e aveva creato molto allarme, dopo i racconti con dovizia di particolari, dei tre eritrei testimoni dell’assalto. Il risultato? Lui a San Vittore, lei ricoverata all’ospedale e, dopo un intervento al polmone che aveva subìto una lesione di una certa gravità, ora sta bene.

Le femministe “Non una di meno” stanno zitte: non si devono commentare i fatti che riguardano gli immigrati, secondo il loro codice.