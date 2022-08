LAMBRATE: impressionante sequenza di scippi

02 agosto – In via dei Canzi due marocchini si avvicinano ad un 47enne e gli strappano la catenina d’oro dal collo.

09 agosto – in via Salieri due giovani (dalla nazionalità non specificata) adescano un 19enne chiedendogli una sigaretta e gli scippano la catenina d’oro.

14 agosto – in via Pitteri due marocchini fermano un connazionale 17enne e, al rifiuto di una sigaretta, lo pestano a sangue.

15 agosto – in Piazza Bottini un marocchino avvicina un 37enne, lo aggredisce, lo pesta e gli strappa la catenina dal collo.

E’ impressionante la sequenza di scippi e di inaudita violenza di cui siamo venuti a conoscenza, non osiamo pensare a quanto altro succede ma rimane sommerso.

A chi sarà a Milano nella seconda metà del mese, consigliamo di tenersi alla larga ed evitare gli sconosciuti che tentano di approcciarvi.

Cercate di non girare da soli e, se non fosse possibile, fingete di essere al telefono con qualcuno e magari agitate una mano in segno di saluto, simulando il ricongiungendo con un amico.

RICORDIAMO CHE IL NUMERO DELLE EMERGENZE E’ IL 112.

(Lambrate Informata Facebook)