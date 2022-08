A Precotto la fermata desolata di Largo Mattei

Nei pressi di Largo Mattei a Precotto c’è la fermata della linea tranviaria 7 prima che questa si “inabissi” sotto lo scalo ferroviario di Greco per sbucare poi in Bicocca dove si trova l’altra fermata già menzionata da noi qualche mese fa a proposito del degrado in cui versa.

Anche questa fermata non è certo invitante, soprattutto per il suo aspetto desolante e perso nella periferia più estrema. Qui le case sembrano lontane centinaia di metri, anche se effettivamente non si trovano così lontane.

Eppure si ha sempre un senso di abbandono e desolazione. La cura della fermata, per giunta, non aiuta e spesso è invasa da immondizia e disordine. (Urbanfile)