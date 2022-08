Renato Pozzetto ricoverato per un malore: le condizioni non sarebbero gravi

17Renato Pozzetto è ricoverato nel reparto di Medicina dell’Ospedale di Circolo di Varese dalla giornata di venerdì 12 agosto. Il popolare attore, 82 anni, ha accusato un malore mentre si trovava a Laveno.

Come sta Renato Pozzetto

In seguito al malore, Renato Pozzetto è stato trasportato a Varese nel reparto di Medicina, dove ha trascorso anche il Ferragosto. Secondo quanto riportato da ‘Il Giorno’, l’attore non sarebbe grave e le sue condizioni di salute sarebbero in miglioramento, dopo qualche paura iniziale.

Il precedente

Già due anni fa, Renato Pozzetto aveva accusato un problema di salute simile, che si era risolto dopo alcuni giorni di ricovero all’ospedale San Raffaele.

Fonte foto: ANSARenato Pozzetto è nato il 14 luglio del 1940 a Milano. Ha 82 anni. Oltre che attore comico, nel corso della sua lunga carriera è stato anche cabarettista, cantante, sceneggiatore e regista italiano.

Il recente lutto

Pochi giorni dopo aver festeggiato (il 14 luglio scorso) i suoi 82 anni, Renato Pozzetto ha perso il fratello maggiore Ettore Pozzetto, 91 anni compiuti ad aprile, sposato e padre di due figli.

Ettore Pozzetto era estraneo al mondo dello spettacolo: ha lavorato a lungo alla Ignis, oggi Whirlpool, a Comerio. I suoi funerali si sono svolti il 25 luglio a Gemonio, in provincia di Varese.