Il video di uno scippo in Metropolitana

Uno scippo in metropolitana in piena regola: il treno si ferma apre le porte e un attimo prima della chiusura, il ladro – in questo caso una donna -strappa la borsa alla vittima prescelta. Le immagini sono state girate sulla metro M1 (rossa) durante il ponte di Ferragosto. L’autore del video (@bubaprince) ha specificato che alla fine la donna non ha rubato nulla, lasciando intendere che la borsa poi è stata recuperata. Il video mostra il momento esatto in cui la scippatrice cerca di scappare mentre la vittima viene trattenuta da un braccio da qualcuno, con l’intendo di proteggerla da peggiori conseguenze, evidentemente. Dalle immagini sembra che nessuno dei presenti faccia qualcosa per fermare il furto in atto

fonte MilanoToday Link per video https://www.milanotoday.it/video/scippo-furto-metro-video.html