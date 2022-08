ARTE in tv fino al 21 agosto: Gauguin, Man Ray e una maratona sulla fotografia

È arrivato Ferragosto! Per chi non sta ancora partendo per le vacanze, ecco i programmi tv dedicati all’arte fino al21 agosto.

Su Rai 3 continua la messa in onda di Italia. Viaggio nella bellezza da lunedì al venerdì alle 15.50.

Su Canale 5 martedì 16 agosto alle 21.10 Viaggio nella Grande Bellezza ci porterà a Torino.

Su Rai 5 dal lunedì al venerdì alle 19.20 saranno trasmesse delle puntate di Museo Italia, una docu-serie sui principali musei del nostro paese. Venerdì 19 agosto alle 21.10 Art Night ci parlerà di Giosetta Fioroni.

Su Rai Storia le puntate 16, 26, 43, 54 e 33 di #Maestri saranno trasmessi dal lunedì al venerdì alle 17.50.

Su Sky Arte mercoledì 17 agosto alle 16.15 torna Man Ray & Picasso – Viaggio in Costa Azzurra, seguito da Alla ricerca di Vivian Maier e da Gauguin: una vita al limite. Giovedì 18 a partire dalle 21.15 parte una maratona di Rococò. Venerdì 19, in occasione della Giornata Mondiale della Fotografia, il palinsesto prevede una maratona dedicata alla fotografia: saranno trasmesse le tre stagioni di Fotografi e molti altri documentari sulle vite e le opere di alcuni dei più grandi artisti dell’obiettivo, quali George Zimbel, Helmut Newton, Steve McCurry, Vivian Maier e Annie Leibovitz.

Su Sky Cinema 4K rivedremo Big Eyes di Tim Burton giovedì 18 agosto alle 15.10.

Su Sky Cinema Romance torna Mona Lisa Smile con Julia Roberts venerdì 19 agosto alle 21.

