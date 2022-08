Il ridicolo discorso in tre lingue di Letta

Letta in grande spolvero con il maquillage per le grandi occasioni, appellandosi all’Europa tutta, ha fatto “il discorso” che dovrebbe essere una pietra tombale per la “destra”, la sua ossessione. Parole disperate, quasi che fosse prossima la marcia su Roma. Ridicolo e snob quel tanto che basta per non essere creduto.

“C’è chi fa discorsi in tre lingue per raccontare ciò che vorrebbe fare e lanciare un messaggio positivo all’estero e chi lo fa per dire che se vincerà l’avversario l’Italia uscirà da UE, Nato, ONU, mondo, sistema solare. Il secondo non danneggia l’avversario ma l’Italia”: Guido Crosetto punta il dito contro Enrico Letta dopo il videomessaggio diffuso dal leader del Pd in inglese, spagnolo e francese. Un filmato nel quale il segretario dem parla delle “ragioni per cui la destra italiana non è credibile in Europa”

Gli utenti sui social si schierano con Crosetto: “Sono decenni che con questa mentalità danneggiano l’Italia”, ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: “Purtroppo ormai sono talmente tanto allo sbando che non si rendono conto di quello che dicono”. E ancora: “La demonizzazione dell’avversario politico e la campagna elettorale “contro” è sempre stata la strategia madre di certa sinistra (non di tutta)…ci si scontrasse sui contenuti ne guadagneremmo tutti!”.

Ma Letta ha presente che nel Centrodestra c’è Berlusconi da sempre europeista e liberale convinto?