“Milano è viva”, gli appuntamenti del weekend di Ferragosto

È un weekend di musica, arte e cultura quello che Milano propone ai cittadini che vivono questi giorni in città e ai sempre più numerosi turisti che sono in visita in questi giorni. Sempre aperte le sedi espositive del Comune (Palazzo Reale, MUDEC – Museo delle Culture e PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea), con mostre che spaziano dalla fotografia di Oliviero Toscani all’astrattismo di Grazia Varisco, dalla scultura di Francesco Somaini alla pittura di Ruggero Savinio, figlio e nipote d’arte, fino all’arte complessa e provocatoria di David LaChapelle. I musei civici sono aperti sia domani che domenica 14 (lunedì è giorno di chiusura settimanale).

La musica sarà protagonista di tutto il lungo fine settimana, con diversi appuntamenti: sabato 13, sul palco di “Estate al Castello”, è in programma “Songs for Gaia” uno spettacolo dal carattere fortemente ecologico che schiera la Celtic Harp Orchestra e Fabius Constable, a cura di Associazione Culturale The White Stag – Awen Oran Mor. Dalle sonorità nordiche irlandesi alla passione del flamenco, il concerto proporrà un mix di generi e stili per reinterpretare il futuro della musica partendo dalla necessità di salvaguardare l’ambiente. Al pubblico saranno donati semi o alberelli da piantare nell’ambito dell’iniziativa internazionale “Nature Warriors”. Biglietti su https://www.mailticket.it/.

Domenica 14 ancora musica con “Scover. Un viaggio scomposto all’interno della canzone italiana con Giovanni Falzone Mosche Elettriche, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso la canzone d’autore impegnata e rielaborata in chiave jazz/rock. Da Don Raffaé di Fabrizio De André a Fegato Spappolato di Vasco Rossi, a Io Non Mi Sento Italiano di Giorgio Gaber al sound progressive degli Area, una formazione di sette elementi guidata da Giovanni Falzone reinterpreterà testi in chiave attuale. L’evento a cura di Musicamorfosi fa parte del progetto di Gioventù Musicale d’Italia “Milano Città che Sale”. Prenotazioni su https://www.mailticket.it/.

Il concerto sarà anticipato alle ore 21.00 da una conversazione sul palco di “Estate al Castello” al Castello Sforzesco con Fatima Haidari Milano, giovane rifugiata afghana. A un anno dal ritorno al potere dei talebani Amnesty International Italia, la Fondazione Diritti Umani e Articolo21 raccontano la situazione del Paese e delle donne in Afghanistan.Sempre domenica 14, alle ore 19, evento speciale a Mare Culturale Urbano: Paolo Negri, artista di strada milanese, riarrangia versioni acustiche del meglio della musica italiana ed internazionale dagli anni 60 ad oggi (ingresso gratuito).

A Ferragosto, due appuntamenti in musica. Alle 18:00 nella Chiesa di Santa Maria della Sanità, in via Durini, il Concerto di Ferragosto eseguito dal Trio d’archi “Il Furibondo” che proporrà ‘Italiani in Europa’, itinerario musicale che attraversa le produzioni dei compositori italiani Boccherini, Ricci e Giardini. L’evento fa parte della XVI edizione della rassegna “Milano Arte Musica”, festival internazionale di musica antica che si svolge ogni anno a Milano durante i mesi estivi.

Info: https://www.milanoartemusica.com/ e https://live.yesmilano.it/listing/concerto-di-ferragosto-italiani-in-europa/.

I biglietti per l’evento sono disponibili online sul sito Vivaticket al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/concerto-di-ferragosto-italiani-in-europa/181669.

La sera si torna al Castello Sforzesco per la finale di Campusband Musica&Matematica, il concorso nazionale rivolto a tutti gli studenti amanti della musica. Sul palco si alterneranno i dodici finalisti selezionati (4 della categoria “Band”, 4 della categoria “Cantautori” e 4 della categoria “Interpreti”). Sul palco si alterneranno anche Mario Lavezzi, Franco Mussida e Mogol. L’evento, a cura di Nuove Arti, è a ingresso gratuito. Info: https://live.yesmilano.it/listing/campusband-musicamatematica/ e https://www.campusband.it/.

I biglietti per ciascun evento inserito all’interno della rassegna “Estate al Castello” sono disponibili online sul sito Mailticket.

Link alla prenotazione gratuita: https://www.mailticket.it/manifestazione/UK33/campusband-5–grande-finale.

Durante il weekend sono aperte anche le arene estive di cinema di Arianteo (Palazzo Reale e Chiostro dell’Incoronata) e di Arena Milano Est, oltre al programma di “cinema in cuffia” di Mare Culturale Urbano. Infine, la notte di San Lorenzo è passata, ma sabato 13 è ancora possibile fare un “Un viaggio fra le stelle” al Planetario in Corso Venezia, dove – prenotandosi su: https://lofficina.eu – sono in partenza alle 14:30,16:30 e 18:00 viaggi nello spazio e nel tempo lungo la Via Lattea fra stelle, nebulose e galassie.