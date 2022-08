MuseoEstate Mai vista un’estate così! Speciale weekend di Ferragosto

MUSEOESTATE SPECIALE WEEKEND DI FERRAGOSTO Lunedì 15 agosto apertura straordinaria dalle 10 alle 19 Tante attività in Tinkering Zone, nel laboratorio di Genetica e visite guidate alle Gallerie Leonardo, Trasporti e Sottomarino Toti.

Nel weekend di Ferragosto, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia propone un ricco programma con speciali attività e visite guidate per adulti e bambini. Lunedì 15 agosto apertura straordinaria con orario festivo dalle 10 alle 19.

Sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 agosto i visitatori potranno intraprendere un viaggio dentro la scienza, sperimentando attività nel laboratorio di Genetica e potranno partecipare alle visite guidate gratuite all’esposizione Trasporti con C’era una volta il viaggio e alle Gallerie Leonardo con C’era una volta Leonardo.

Spazio alle attività anche in Tinkering Zone, dove le bambine e i bambini dagli otto anni potranno creare flipper fai da te sfruttando la forza di gravità, l’elasticità e la geometria. Nel weekend sono inoltre prenotabili le visite guidate a pagamento al sottomarino Enrico Toti e alle Gallerie Leonardo, la più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo da Vinci, visitabile accompagnati da una guida anche durante la settimana. Resteranno sempre visitabili le esposizioni permanenti, dall’Area Spazio con il frammento di Luna alle locomotive di altri tempi, dai grandi velieri agli aerei pionieri del volo. Novità dell’estate La Visione di Leonardo, mostra diffusa nella città con otto installazioni in realtà aumentata, di cui una fruibile al Museo, in dialogo con Leonardo da Vinci. Grazie a una nuova tecnica espositiva che si basa su tecnologie di realtà aumentata, il Museo estende lo spazio museale all’intera città, raccontando Leonardo attraverso l’utilizzo dello smartphone. Scaricando l’app ImaginAR , è infatti possibile individuare i luoghi dove le installazioni sono visibili: Piazza Gae Aulenti, Parco Sempione, Castello Sforzesco, Piazza della Scala, Palazzo Reale, Conca del Naviglio, Darsena e il Museo stesso con l’opera Il Viaggio di un’idea, realizzata dall’artista Lorenzo Fonda e collocata nello spazio antistante il Razzo Vega. Tutte le attività dei laboratori, le mostre temporanee e le esposizioni permanenti sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo.