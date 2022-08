Centrale, sorpreso mentre ruba zaino a capotreno: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un algerino di 18 anni, pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, per il reato di furto aggravato. I poliziotti, impegnati in un servizio antiborseggio, hanno notato il giovane che mostrava particolare interesse per i bagagli dei clienti di un ristorante nella stazione di Milano Centrale. Gli agenti, a distanza, lo hanno tenuto sotto controllo fino a che lo straniero, posizionatosi alle spalle di un capotreno seduto in pausa pranzo, si è impossessato con destrezza del suo zaino posato a terra. A quel punto i poliziotti lo hanno bloccato e arrestato per furto aggravato.

