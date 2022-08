CALENDAMICO 2023 – “Associazione Bollate a 6 zampe Aps” realizzerà un simpaticissimo calendario con le foto dei vostri compagni di avventure…..

Dal primo agosto inizia la raccolta delle fotografie per il nuovo calendamico 2023 🥰🥰🥰 Ecco la novità: quest’anno sarà un CALENDAMICO DA TAVOLO!!! Oltre a trasformare il vostro pet – di qualunque specie razza o disabilità – in una star, non dimenticate lo scopo principale di questa iniziativa, ovvero acquistare MEDICINE e DISINFETTANTI per tutti i RIFUGI del nostro territorio, che grazie alla vostra partecipazione riusciremo ad aiutare….🥰🐈‍⬛🐕🐩 La stampa sarà nuovamente affidata a Il Melograno, cooperativa sociale che offre diversi servizi di supporto a personale disabile.👏👏👏🥰🥰🥰 Un mosaico di emozioni, a cui il vostro amico a 2 o 4 zampe non potrà mancare!!!! SOLO FINO A SPAZI DISPONIBILI !

Geometra per lavoro. Fotografo per passione. Rubrica “Zampe di Velluto” per amore.