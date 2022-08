AMSA, variazioni servizio raccolta rifiuti per ferragosto

Amsa comunica che in occasione della festività del 15 agosto i servizi di raccolta rifiuti nei Comuni serviti dall’azienda subiranno le seguenti variazioni: A Milano lunedì 15 agosto sarà regolarmente effettuata la raccolta dell’indifferenziato e dell’organico (sia domestico sia utenze commerciali). Sospesa la raccolta di vetro, carta, plastica e metalli. Le cinque riciclerie cittadine rimarranno chiuse. A Gerenzano, Novate Milanese, Pero, Pioltello, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Saronno e Segrate i servizi di raccolta saranno regolari. A Bresso è prevista la raccolta dell’organico e dell’indifferenziato, mentre il ritiro di carta e plastica sarà posticipato a giovedì 18 agosto. A Buccinasco i servizi di raccolta saranno sospesi. Il ritiro di indifferenziato, organico, sfalci e potature sarà posticipato a martedì 16 agosto, la carta a giovedì 18 agosto. A Cormano la raccolta dell’organico sarà regolare, mentre quella di carta e vetro sarà posticipata a mercoledì 17 agosto. A Corsico la raccolta di carta e cartone sarà posticipata a martedì 16 agosto, il ritiro di indifferenziato, organico e vetro a giovedì 18 agosto. A Lacchiarella il ritiro dell’organico sarà posticipato al 16 agosto. • A Paderno Dugnano la raccolta di indifferenziato, umido, carta e plastica sarà regolare. Posticipata a martedì 16 agosto la raccolta di vetro, metalli, sfalci e potature. A Settimo Milanese i servizi di raccolta saranno regolari ad eccezione di quelli previsti per l’area ZAI – zone artigianali e industriali – dove la raccolta di carta e cartone sarà posticipata a martedì 16 agosto. A Trezzano sul Naviglio sospesi i servizi di raccolta. Indifferenziato e organico saranno ritirati il 16 agosto, carta vetro, sfalci, potature e imballaggi in cartone al 17 agosto. A Uboldo i servizi di raccolta non sono previsti. I centri di raccolta e le piattaforme ecologiche, per tutti i Comuni serviti dall’Azienda, rimarranno chiusi. Per qualsiasi altra necessità consultare il sito www.amsa.it.

