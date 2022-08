Dimmi che segno sei e ti dirò quale libro leggere

E’ sempre l’ora di leggere e nel vasto mare di pubblicazioni è sempre difficile scegliere quale possa essere il libro perfetto per la nostra prossima lettura. Chi siamo e il nostro carattere dicono molto sulle nostre abitudini di lettura e sui nostri gusti letterari. Cerchiamo di scoprire quale libro potrebbe essere perfetto per voi in base alle caratteristiche del vostro segno zodiacale.

Ariete – “The Hunger Games” di Suzanne Collins

L’Ariete è sempre alla ricerca del brivido del momento. Ha uno spirito indipendente e si riprende in fretta anche se travolto da continue difficoltà. Siete dinamici e competitivi, siete difficili da “affrontare”. Probabilmente sei il segno più “cattivo” e determinato dello zodiaco. I personaggi dei vostri libri devono essere avventurosi e coraggiosi, per voi la saga perfetta potrebbe essere “Hunger Games” di Suzanne Collins, siete sicuri di aver più valore e determinazione della protagonista? .

Toro – “Ragione e Sentimento” di Jane Austen

Probabilmente apprezzate i grandi classici. Siete testardi e pazienti, ma siete anche molto romantici. Vi potete facilmente identificare con entrambe sorelle di “Ragione e sentimento”. E ricordatevi, ottenete sempre ciò che volete, anche in amore. Jane Austen utilizza la prima, Elinor, come incarnazione della “ragione” e l’altra, Marianne, del “sentimento”. La tensione fra queste due forze, egualmente potenti, consente a Jane Austen di intessere una storia amatissima dai lettori e dalle lettrici. .

Gemelli – “Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde” di Robert Louis Stevenson

Anche se ovviamente dipende da caso a caso, i gemelli tendono a passare da uno stato d’animo all’altro. Quale miglior libro di quello di Stevenson allora? Vi potete identificare con la nevrosi del protagonista, i suoi alti e bassi, e suoi momenti più gravi. Hai spirito dell’umorismo e ti divertirai a leggere i continui capovolgimenti di scena all’interno del libro. .

Cancro – “Un albero cresce a Brooklyn” di Betty Smith

Le persone del cancro devono sentirsi sempre emotivamente, fisicamente, spiritualmente e economicamente al sicuro. Sono delle persone sensibili e per questo a volte piuttosto fragili. Gli altri segni zodiacali possono definirvi dei piagnucoloni, ma non c’è niente di male a essere sensibile. “Un albero cresce a Brooklyn” è uno di quei libri emotivamente ricchi che ti fanno sentire tutto, dalla travolgente gioia alla disperazione paralizzante. Una storia in cui la famiglia e l’amicizia sono importanti, un libro perfetto per voi. .

Leone – “I quarantanove racconti” di Ernest Hemingway

Siamo arrivati al Leone. Non sei un narcisista e sei sicuro di te. La creatività e la determinazione ti portano a raggiungere quasi sempre i tuoi obiettivi. Per questo motivo ami le sfide e probabilmente i libri con tante pagine, ma solo quelli che valgono il tempo per leggerli. Ernest Hemingway è uno scrittore semplice che affronta enormi emozioni con un potente semplicità. Hemingway è un po’ come te, è così carismatico che non potrai non amare il suo stile di scrittura.

Vergine – “La risposta è nelle stelle” di Nicholas Sparks

Siete attenti ai dettagli, vi innamorerete delle modalità con cui questo libro esplora ogni piccola sfaccettatura del mondo che avvolge i protagonisti. Due coppie divise dagli anni e dalle esperienze che il destino farà incontrare nel più inaspettato ed emozionante dei modi. Non vi sveliamo di più, perché sappiamo che amate scoprire pian piano da voi tutti gli aspetti della storia.

Bilancia – “Non luogo a procedere” di Claudio Magris

Sei un intellettuale, con una mente acuta e un buon senso della diplomazia. Quindi, fondamentalmente, hai tutte le qualità più importanti. Sei, ovviamente, una persona molto equilibrata. Il libro di Magris alimenterà l’amore per le tue conversazioni scintillanti e per i tuoi interessi più inebrianti nella giustizia e nella politica. Claudio Magris si confronta con l’ossessione della guerra di ogni tempo e paese, quasi indistinguibile dalla vita stessa. Anche voi, dopo la lettura del libro, vorrete dire la vostra su un tema affascinante quanto complicato. .

Scorpione – “Gone Girl – Amore Bugiardo” di Gillian Flynn

Sei uno Scorpione, e se le persone vi aiutano a coltivare il vostro lato buono, sarete amici fortemente leali o partner incredibilmente amorevoli. Ma se qualcuno si mette sulla vostra strada? Saprete vendicarti in segreto. Se l’Ariete è il segno più “cattivo” dello zodiaco, voi non siete da meno. Lo scorpione è intelligente, pieno di risorse e nelle trame contorte della storia di Gillian Flynn si troverà benissimo a suo agio. .

Sagittario – “Buona Apocalisse a tutti” di Neil Gaiman

Sei entusiasta, divertente, filosofico, curioso e difficilmente non sei amato dalle persone che ti circondano. Ti piacciono i libri strani, divertenti e che ti ancora ti fanno riflettere su alcune delle domande più grandi dell’universo. Difficile trovare un libro migliore di quello di Gaiman in questo senso. Affronta un tema che ha interrogato intellettuali e filosofi per secoli con un’ironia intelligente e mai scontata. .

Capricorno – “Jane Eyre” di Charlotte Bronte

Probabilmente siete il segno più dolce dello zodiaco. Sei autosufficiente e disciplinato. Il tuo stile a volte è considerato un po’ vecchia scuola. In questo senso non ti si può non consigliare un grande classico. Sì, Jane Eyre. Dietro tutto il romanticismo c’è la storia di una donna indipendente che ha imparato ad avere fiducia in se stessa. .

Acquario – “Sulla strada” di Jack Kerouac

Sei un intellettuale eccentrico. Acquario è un segno originale e sei incline a vivere in un mondo tutto tuo. Il genio Jack Kerouac ti ispira a partire per un viaggio a e pensare alla vita, a divertirti con gli amici, ma anche a riflettere su temi importanti. Il suo stile è frizzante e difficilmente vi annoierà. .

Pesci – “Angeli pericolosi” di Francesca L. Block

Questo libro è una collezione di favole post – moderne. Ti piace qualcosa in grado di catturare la tua impressionante immaginazione e questo titolo può solo essere descritto come “strano”, ” magico ” e ” artistico”. Una lettura totalmente coinvolgente e creativa. Lo stile è semplice e i personaggi sono del tutto particolari e la trama ti spinge ad evadere dalla realtà. Ti piace tutto ciò che è incline all’arte e questo libro può fare al caso tuo.

