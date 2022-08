Al Teatro Lirico ‘Giorgio Gaber’ torna Stomp: dal 25 ottobre al 6 novembre uno degli show più applauditi al mondo

C’è anche ‘Stomp’ fra gli spettacoli che proporrà il Teatro Lirico Giorgio Gaber dal 25 ottobre al 6 novembre. Il capolavoro ‘made in Broadway’ vanta più di 25 anni di attività e successo nei più importanti festival e teatri del mondo, da Parigi, da Los Angeles a Tokyo, in oltre 40 paesi e con 5 formazioni internazionali fisse. Senza trama, personaggi né parole, porterà sul palco del Lirico, il suono del nostro tempo, traducendo in una sinfonia intensa e ritmica i rumori e le sonorità della civiltà urbana. Con battiti e percussioni di ogni tipo, i formidabili ballerini-percussionisti-attori- acrobati di Stomp danno voce a comuni oggetti della vita quotidiana: bidoni della spazzatura, pneumatici, lavandini, scope, spazzoloni, riciclandoli a uso della scelta, in un ‘delirio’ artistico di ironia travolgente.

Laurea Magistrale in Lettere Moderne. Master in Relazioni Pubbliche.

Diploma ISMEO (lingua e cultura araba). Giornalista. Responsabile rapporti Media relations e con Enti ed Istituzioni presso Vox Idee (agenzia comunicazione integrata) Milano.