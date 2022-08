LA MAGIA DEL TANGO AL CASTELLO SFORZESCO Venerdì 12 agosto, Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, ore 21

Venerdì 12 agosto la Tango Spleen Orquesta e la sensuale voce del soprano Ivanna Speranza trasformeranno il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco in un barrio argentino, restituendo con un linguaggio autentico e attuale, fra tradizione e contemporaneità, la grande eredità del tango. Fondata nel 2008 dal pianista, cantante e compositore argentino Mariano Speranza, la Tango Spleen Orquesta è diventata nel tempo un punto di riferimento nel mondo del tango, sia per l’interpretazione e l’arrangiamento dei classici, sia per le proprie composizioni. Biglietti in vendita sul sito www.mailticket.it. Prezzi: posti a sedere 10 euro; posti in piedi, ridotti over 65 e under 25: 5 euro.

Lejana tierra mía

Tango Spleen Orquesta

Ivanna Speranza, soprano

Mores,Tanguera Speranza,Barro y spleen Villoldo,La Morocha Speranza,Pegadiza Gardel / A. Le Pera,Lejana tierra mía Gardel / A. Le Pera,El día que me quieras Piazzolla,Fracanapa Lipesker / A. Romay,Todo es amor Speranza / I. Speranza,De tus ojos – chacarera Piazzolla,Romance del diablo Piazzolla,Ave María Piazzolla,Adiós Nonino Speranza,Milonga Schupi Piazzolla/A. Fossati,Oblivion