La flotta elettrica Zig Zag a Milano raddoppia

Raddoppia la flotta di ciclomotori di Zig Zag Sharing su Milano. Il marchio si occupa di servizi di scooter sharing nel nostro Quest’anno è stato deciso di raddoppiare gli scooter disponibili nel capoluogo lombardo sostituendo quelli attuali con altri nuovi, tutti a propulsione elettrica, nel pieno rispetto della filosofia aziendale volta tutta all’ecosostenibilità. I veicoli precedenti di colore giallo stanno progressivamente lasciando il passo a quelli nuovi, contraddistinti dal colore giallo-verde. Tutto avviene in partnership con Go-Sharing, società olandese che si occupa di micro- mobilità elettrica, e in collaborazione con l’energy company Pulse, grazie alla quale la ricarica dei veicoli avviene esclusivamente con energia rinnovabile Numerose le aree coperte dal nuovo servizio green e tra di esse quelle di Casoretto, Città Studi e Lorenteggio. Per quanto riguarda i costi c’è un’ampia scelta di pacchetti, agevolazioni e tariffe che diventano più vantaggiosa man mano che si allunga il tempo d’uso. Già dal 2021 Zig Zag è integrata nei servizi della app di Telepass che permette il pagamento senza l’uso del contante, attraverso il proprio smartphone. «La partnership tra Zig Zag e Go Sharing è nata con l’intento di stimolare un cambiamento culturale necessario – ha sottolineato Emanuela Grazioli, amministratore di Zig Zag –: il passaggio ad una mobilità green e sostenibile. A gennaio abbiamo cominciato con Roma, ora partiamo con Milano e seguiranno gli altri centri. Il nostro obiettivo è quello di essere parte attiva e motore del cambiamento delle città, che guarda alla sostenibilità e che passa inevitabilmente attraverso stili di vita e scelte più green. È per questo che abbiamo optato una soluzione completamente elettrica, volta a migliorare la qualità dell’aria attraverso un servizio di mobilità capillare, comodo ed ecologico».

