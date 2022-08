Cosa fare a Ferragosto a Milano: gli eventi in programma

Non mancano gli eventi per chi ha deciso di trascorrere il ferragosto in città. Tra le proposte due concerti, cinema all’aperto, aperture straordinarie dei musei e visite guidate.

Musica al Castello Sforzesco

Il 15 agosto dalle 20:30 alle 23:00, al Castello Sforzesco giovani talenti si esibiranno per la finale di Campusband Musica&Matematica, concorso nazionale dedicato agli studenti amanti della musica. A decretare i vincitori del contest sarà una giuria di 15 spettatori scelti casualmente dal pubblico, che avranno l’occasione unica di restituire il loro parere sulle esibizioni.

Trio d’archi nella chiesa di Santa Maria della Sanità

Musica classica invece nel programma del concerto di Ferragosto a cura del Trio d’Archi Il Furibondo, all’interno della rassegna Milano Arte e Musica. Il trio eseguirà, nella chiesa barocca di Santa Maria della Sanità, un omaggio ai più celebri compositori italiani del XVIII secolo.

Ingresso gratuito alle Gallerie d’Italia

Le Gallerie d’Italia lasciano le porte aperte anche nei giorni 13, 14 e 15 di agosto con le mostre “I Marmi Torlonia. Collezionare capolavori” e “Matthias Schaller. Das Meisterstück”. Non solo: il giorno di Ferragosto l’ingresso sarà gratuito.

Il cinema all’aperto

Prosegue poi anche a Ferragosto la rassegna di Arianteo, che propone le pellicole più amate nel suggestivo contesto di Palazzo Reale e del Chiostro dell’Incoronata. I film di Ferragosto sono Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh a Palazzo Reale, e all’Incoronata doppio film: il francese Titane e Alla vita con Riccardo Scamarcio.

Visita al Planetario

Infine un appuntamento nel weekend: sabato 13 agosto alle 14:30, 16:30 e 18:00 osservazione guidata del cielo di agosto al Planetario di Corso Venezia per un viaggio nello spazio e nel tempo lungo la Via Lattea, fra stelle, nebulose e galassie.