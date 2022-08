Toti e Lupi uniti: la lista Nci-Iac è un pilastro fondamentale del centrodestra

“La scelta di unirci è la scelta di chi vuole sostenere una proposta politica fatta di concretezza, competenza e responsabilità. Una scelta per dare ancora più forza e centralità alla componente moderata nella coalizione di centrodestra”. Lo ha detto Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia, alla presentazione del simbolo e della lista con cui insieme a Giovanni Toti, presidente di Italia al Centro, si presenterà alle elezioni politiche del 25 settembre, a sostegno della coalizione di Centrodestra.

“Agli elettori – afferma Lupi – vogliamo fornire un servizio assumendo la responsabilità di tenere in vita la nostra tradizione politica, ponendo al centro del programma di coalizione i pilastri della scuola, dell’educazione, della cultura e della ricerca insieme alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali, che devono essere fatte presto e bene per dare al nostro Paese quel volano economico e sociale di cui ha bisogno”. “Chi come me ha fatto il ministro delle Infrastrutture o chi, come Toti, guida una Regione, sa cosa voglia dire garantire ad una comunità scelte responsabili ed utili. Mettersi insieme è per questo un’opportunità e un segnale che Noi con l’Italia e Italia al Centro vogliono dare a chiunque sia interessato a far parte di questa nostra avventura rispetto alla quale le porte di ingresso sono sempre aperte”, conclude il presidente di Noi con l’Italia.