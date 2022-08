Buenos Aires, tenta furto e aggredisce vigilante negozio: arrestato 29enne del Mali

I poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato, ieri pomeriggio, un 29enne del Mali per rapina impropria e utilizzo indebito di carta di credito.

L’uomo è entrato in un negozio di abbigliamento di Corso Buenos Aires dove ha prelevato della merce occultandola all’interno dei propri pantaloni e, recatosi in cassa per pagare una maglietta con una carta di credito, ha visto rifiutata la transazione. E’ quindi uscito dal negozio facendo scattare l’allarme antitaccheggio e l’addetto alla sicurezza ha tentato di fermarlo: ne è nata una colluttazione terminata solo con l’arrivo degli agenti impegnati in un mirato servizio in zona. Dai controlli successivi la carta di credito è risultata intestata a un cittadino svedese.