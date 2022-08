San Siro, Bestetti (FI): si apra commissariato di Polizia in via Newton

“L’illegalità diffusa da anni nel famigerato quadrilatero che si sviluppa intorno a Piazzale Selinunte necessita di nuove strategie ed interventi più radicali, con un programma di sgomberi degli abusivi su larga scala e una presenza delle Forze dell’Ordine più stabile e continuativa”. Così in una nota Marco Bestetti (Forza Italia), Consigliere comunale a Palazzo Marino, a margine del sopralluogo condotto questa mattina a San Siro insieme agli Assessori Regionali alla Casa, Alan Rizzi, e alla Sicurezza, Riccardo De Corato. “Sono stato il primo ad invocare l’apertura di un nuovo Commissariato in quartiere. Purtroppo, però, il Comune di Milano ha malamente sprecato la straordinaria occasione di convertire a questo scopo l’ex mercato comunale coperto di Piazzale Selinunte – spiega Bestetti – ma occorre trovare subito un’altra soluzione nel quartiere, per riportare lo Stato nel cuore di un ambito davvero critico. A tal fine, l’immobile di via Newton attualmente utilizzato da ALER per i suoi uffici decentrati, prossimi al trasferimento, che oggi abbiamo visitato, rappresenta un’altra opportunità che non possiamo farci scappare. Sull’ex mercato di Piazzale Selinunte il Comune ha sicuramente sbagliato. Ma se sbagliare è umano, perseverare sarebbe davvero diabolico. Si attivi senza indugio un tavolo di confronto tra Regione e Comune, insieme alla Prefettura e alla Questura, per lavorare alla concreta apertura di un nuovo Commissariato di Polizia in via Newton. Ce lo chiedono i cittadini e ce lo impone il buonsenso” conclude Bestetti.

Marco Bes tetti

Consigliere comunale di Milano