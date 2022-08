Markas, i collaboratori pagati per andare in ferie. Nuovo integrativo e bonus per migliorare equilibrio lavoro-vita privata

Fantin, direttore Risorse umane: “Il centro di ogni iniziativa sono le persone e le loro necessità. Mai prima d’ora in Italia, per il settore ‘Clean’, era stato applicato un simile pacchetto di integrativi welfare: ne siamo orgogliosi”

Un accordo integrativo innovativo e unico in Italia, per il settore Clean. Lo ha firmato Markas, azienda multiservizi di Bolzano, a favore dei 500 collaboratori che si occupano di pulizie e sanificazione nelle strutture sanitarie ASST Papa Giovanni XXIII, ASST Bergamo Est, ASST Bergamo Ovest e Gruppo Habilita. Un integrativo pensato per valorizzare i collaboratori, per favorire l’equilibrio tra tempi di vita privata e di lavoro, la soddisfazione e la crescita personale, nell’ottica di garantire a ciascuno la possibilità di lavorare al meglio e di offrire il

miglior servizio. Con questo obiettivo, l’innovativo accordo integrativo garantisce, ad esempio, ai collaboratori degli appalti Markas di Bergamo di avere accesso a un bonus aggiuntivo nel caso utilizzino, entro fine anno, oltre l’85% di ferie e permessi a loro disposizione. Un ‘premio’, quindi, per chi gestisce al meglio il proprio work–life balance e si prende tempo per sé e per la propria famiglia, che prevede fino a 500 euro lordi che si traducono, in egual misura, in maggiorazione in busta paga e in buoni acquisto.

Ma questo non è l’unico strumento per mettere al centro i collaboratori. Markas, nel nuovo accordo integrativo, riconosce le esigenze personali, garantendo l’uso del part time per i collaboratori che lo richiedono, promuove attività di supporto e di orientamento professionale individuale, punta sulla formazione costante, sia personale che di team. Ciascun collaboratore può utilizzare il nuovo integrativo, gestendolo in maniera completamente autonoma e libera, secondo le proprie esigenze di crescita e le proprie necessità personali. “Con la firma di questo accordo integrativo, – afferma Luca Fantin, direttore Risorse umane – Markas ribadisce che il centro di ogni iniziativa sono le persone e le loro necessità. Non abbiamo avuto timore a trovare soluzioni innovative, perché consci che i collaboratori sono la nostra risorsa più preziosa e vogliamo offrire le migliori condizioni di lavoro che si concilino al meglio con le esigenze personali. Mai prima d’ora in Italia, per il settore ‘Clean’, era stato applicato questo pacchetto di integrativi welfare: ne siamo orgogliosi e siamo convinti che essere soddisfatti del proprio lavoro significhi viverlo al meglio, con rispetto e attenzione. Un accordo nato in sintonia con le Organizzazioni sindacali di Categoria della provincia di Bergamo”.

Con oltre 10.000 collaboratori, in Italia ed Europa, che operano nelle divisioni Clean, Housekeeping, Food, Facility e Logistics&care, Markas è una realtà lavorativa che offre un ampio ventaglio di opportunità professionali in diverse funzioni aziendali. Un ambiente di lavoro stimolante, alla ricerca di talento, competenza e passione. Azienda di servizi a conduzione familiare, Markas è nata a Bolzano nel 1985 ed è presente oggi in tre Paesi: Italia, Austria e Germania. Da oltre 35 anni rappresenta un riferimento nazionale per i servizi di pulizia professionale e ristorazione in ambito socio-sanitario e annovera tra i suoi clienti ospedali, case di riposo, ma anche scuole, università, aziende e hotel in tutta Italia. Oltre ai servizi Clean e Food, che insieme producono quasi il 90% del fatturato dell’azienda, Markas offre un pacchetto di servizi che comprende le divisioni: – Housekeeping nata per soddisfare le esigenze del mondo dell’hotellerie, – Facility che offre una gamma di servizi per la manutenzione delle strutture e Logistics & Care dedicata al trasporto intraospedaliero e all’assistenza dei pazienti. L’azienda si avvale di più di 10.000 collaboratori e ha chiuso il 2021 con un fatturato complessivo di oltre 285 milioni di euro.