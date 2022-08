Salvaguardia degli utenti della strada e dell’ambiente: Città Metropolitana di Milano sempre più vicina al raggiungimento ‘Zero vittime sulla strada’

Questi sistemi smart, ideati per tutelare i pedoni in prossimità di attraversamenti potenzialmente critici o poco visibili, sono basati su sensori, telecamere, sistemi di illuminazione e di presegnalazione esterni per pre-allertare gli automobilisti della presenza di un pedone in attraversamento.

3) Contrasto ai reati contro l’ambiente come l’abbandono dei rifiuti:

Un altro degli obiettivi del “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana” che spesso interessa alcuni punti della rete stradale, è l’abbandono dei rifiuti in aree non protette. Per perseguire tale obiettivo, lungo la S.P. 159 nel comune di Colturano, sono stati installati due ulteriori sistemi di videosorveglianza.

Nel comune di Colturano: